Глава «Самрук-Қазына» отчитался Токаеву о работе фонда за 5 месяцев

Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства заслушал отчет об итогах работы Фонда за 5 месяцев 2026 года и планах на среднесрочный период, сообщил Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Нурлан Жакупов сообщил, что по итогам 2025 года активы под управлением Фонда составили 88 млрд долларов. Продолжается реализация масштабных инфраструктурных и промышленных проектов. 

В 2026 году Фонд планирует завершить 16 проектов на 3,3 трлн тенге, включая строительство новых железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, ГПЗ на Кашагане, модернизацию Алматинской ТЭЦ-2, строительство гибридной электростанции, прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря и др. Реализация этих проектов позволит укрепить транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру Казахстана, создать новые рабочие места и повысить качество жизни населения.

Также Жакупов доложил, что в рамках корпоративной социальной ответственности проекты Фонда ежегодно оказывают поддержку порядка 1 млн казахстанцев. 

Кроме того, в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» планируется высадка 5 млн деревьев по всей стране; при этом в 2024–2025 годах уже высажено 5,8 млн деревьев. В целом, за 2023-2026 гг. реализовано более 100 социальных проектов на 856 млрд тенге.

Глава фонда проинформировал, что в октябре 2026 года в Косшы планируется запуск нового суперкомпьютерного кластера на базе NVIDIA B300. После ввода нового кластера мощность суперкомпьютера портфельной компании «Казахтелеком» увеличится в четыре раза. Это позволит существенно расширить возможности Казахстана в сфере искусственного интеллекта, обработки данных и высокопроизводительных вычислений.

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по основным направлениям работы Фонда, включая своевременную реализацию ключевых инвестиционных проектов.

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