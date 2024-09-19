Токаев заслушал отчет о ходе расследования резонансных уголовных дел в РК

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Берика Асылова о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о результатах деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Генеральный прокурор доложил о сопровождении инвестиционных проектов. По его словам, оказана правовая помощь 445 инвесторам, вложившим в экономику страны 8,3 трлн тенге. В рамках «прокурорского фильтра» отказано в согласовании 500 решений государственных органов против инвесторов. Принятые меры позволили повысить уровень доверия инвесторов к институтам государственной власти.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по возврату активов. В текущем году органами прокуратуры возвращены активы на 262 млрд тенге, в том числе из-за рубежа – на 205 млн долларов. В Компанию по управлению активами переданы имущество и доли в предприятиях на 82 млрд тенге. Одобрены соглашения на возврат активов на 450 млрд тенге.

Продолжается исполнение обнародованного в Послании поручения главы государства о возврате незаконно предоставленных и неиспользуемых сельхозугодий. Как доложил Берик Асылов, за последние 4 года государству возвращено и вовлечено в оборот 17 млн гектаров, сокращен дефицит пастбищ в четыре раза (с 29 до 8 млн гектаров), восстановлены права 11 тыс. пайщиков.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел.

Кроме того, главе государства была представлена информация о состоянии борьбы с наркопреступностью. С начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков. Изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна «синтетики». Ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.

Президент поручил активизировать усилия органов прокуратуры в укреплении базового ориентира «Закон и Порядок», обозначенного в концепции «Справедливый Казахстан», акцентировав внимание на обеспечении неотвратимости наказания за любые противоправные деяния.