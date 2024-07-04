Токаев заявил о важности реформирования ШОС

Президент, ШОС
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Дана Аменова
Корреспондент

В Астане под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прошло 24-е заседание Совета глав государств-членов ШОС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе выступления глава государства отдельно остановился на необходимости реформирования и модернизации ШОС.

«В условиях стремительных глобальных изменений перед нами стоит насущная задача дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. Продолжающийся процесс расширения организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли секретариата ШОС и генерального секретаря», – подчеркнул президент.

На саммите также выступили президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.

Как отметил лидер Казахстана, все высказанные предложения продиктованы искренним стремлением внести посильную лепту в достижение общих благородных целей, которые разделяют все страны ШОС. 

В заключение глава нашего государства поблагодарил всех участников мероприятия за поддержку. Он сердечно поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с принятием председательства в Совете глав государств – членов ШОС и пожелал китайской стороне успехов. 

Подводя итоги заседания, Касым-Жомарт Токаев отметил, что был обсужден широкий спектр вопросов по дальнейшему продвижению многопланового сотрудничества, определен вектор дальнейшего развития нашей организации.

«Мы с огромным оптимизмом смотрим на будущее Шанхайской организации сотрудничества. В этой связи особый акцент сделан на совершенствовании работы механизмов ШОС в целях дальнейшего повышения авторитета и влияния организации на мировой арене. Уверен, документы, которые мы сейчас подпишем, ознаменуют еще одну важную веху в истории ШОС, будут содействовать системному и всестороннему развитию нашей организации», – подчеркнул президент Казахстана.

Напомним, что ранее он подвел итоги председательства Казахстана в ШОС и обозначил три приоритета для «шанхайской десятки».

#Астана #Токаев #ШОС #модернизация #Акорда #саммит

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