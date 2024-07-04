Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС

Международное сотрудничество, Политика, ШОС
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прошло 24-е заседание Совета глав государств-членов ШОС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В начале заседания руководители делегаций подписали решение о приеме Республики Беларусь в состав Организации и предоставлении ей статуса государства – члена ШОС.

Выступая перед участниками саммита, президент Казахстана отметил, что ШОС превратилась в эффективный механизм межгосударственных отношений, действующий на основе «шанхайского духа» дружбы, добрососедства, равноправия и взаимной поддержки.

«На пространстве ШОС проживает свыше трех миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Это наглядно свидетельствует об огромном потенциале и глобальной роли нашей Организации. ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц. Именно на такой незыблемой демократической основе зиждется наше долгосрочное сотрудничество, которое, уверен, будет подкреплено новым содержанием», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС. Он рассказал, что благодаря активной поддержке всех участников ШОС за период казахстанского председательства было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС.

«Договорную базу пополнили 60 новых документов, в числе которых Антинаркотическая стратегия, План по реализации стратегии экономического сотрудничества, Соглашение в сфере охраны окружающей среды, Стратегия развития энергетического сотрудничества. Расширился круг международных организаций – партнеров ШОС. Возобновлена деятельность Специальной рабочей группы по инвестициям. Позитивную динамику приобрел процесс перехода на расчеты в национальных валюта», – отметил глава государства.

Благодаря всем этим мерам, подчеркнул он, торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС динамично развивается. Особое внимание, по словам президента, казахстанское председательство уделило укреплению культурно-гуманитарных связей.

«Запущен ряд якорных проектов, которые делают «формат ШОС» еще более привлекательным. В их числе проект «Духовные святыни стран ШОС» и первый международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь ШОС». Также определены 10 туристских территорий для реализации совместных проектов. Город Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС», – перечислил глава государства.

В целом, как заявил президент, Казахстан в полном объеме выполнил все заявленные на предыдущем саммите цели и задачи. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность всем странам за поддержку и активное участие в реализации казахстанских инициатив.

#казахстан #ШОС #председательство

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