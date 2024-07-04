Три приоритета для «шанхайской десятки» назвал президент РК

Политика, Президент, ШОС
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава нашего государства обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран «шанхайской десятки», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Первым направлением президент назвал укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности.

«Текущая непростая ситуация – во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и, в конечном счете, укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте», – сказал он на 24-ом заседании Совета глав государств-членов ШОС.

Глава государства выразил уверенность, что Шанхайская организация сотрудничества имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте. Именно с этой целью Казахстаном ранее была предложена реализация инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», которая была поддержана участниками объединения.

Также в речи была отмечена необходимость разработки и принятия Соглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с «силами трех зол».

Укрепление кибербезопасности названо еще одной актуальной задачей, стоящей перед участниками. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев предложил выработать специальный механизм постоянного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта для обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.

По мнению президента Казахстана, принимаемый сегодня План взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности отвечает названным целям.

Вторым приоритетным направлением сотрудничества президент обозначил расширение торгово-экономических связей

«В мировой экономике набирают обороты неблагоприятные тенденции. По данным Всемирного банка, темпы роста глобальной экономики в этом году замедлятся. Очевидно, что мировая экономика нуждается в новых точках роста и совершенно иной парадигме развития. Поэтому важными задачами Шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами. Рост взаимной торговли становится общей тенденцией для пространства ШОС. Так, торговля Казахстана со странами ШОС по итогам прошлого года выросла на 6,5%. Страны ШОС имеют солидную технологическую базу и обладают колоссальным рынком для развития всех жизненно важных секторов экономики. Существенно продвинуться в данном направлении поможет выработка специальных налоговых, таможенных и миграционных режимов. В этой связи актуальным остается предложение Казахстана о создании Базы экономических преференций ШОС. Очевидной стала потребность в создании единой площадки для обсуждения и утверждения инвестиционных проектов. Предлагаем создать Механизм финансового обеспечения проектной деятельности на базе Международного финансового центра «Астана». Китай, Россия, Индия, Узбекистан, Кыргызстан уже активно работают на этой площадке. В целом, 20% резидентов МФЦА – это компании из стран ШОС», – отметил президент.

Третье направление сотрудничества – укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок.

«Мы придаем исключительное значение дальнейшей синергии китайского мегапроекта «Один пояс, один путь», Транскаспийского международного транспортного маршрута и трансъевразийских коридоров по направлению «Север – Юг», включая вектор «Центральная Азия – Южная Азия». Для реализации этих планов важно принять практические меры по созданию Партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее он подвел итоги председательства Казахстана в ШОС.

#Токаев #президент #ШОС #направления

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