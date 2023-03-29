"Только 62 фуры имеют все документы" – НПП "Атамекен" о проблемах на границе с Китаем

Экономика, Общество
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Они же и поедут в КНР вне очереди, отметили в Нацпалате.

Фото: Kazpravda.kz

На границе с Китаем решен ряд проблем, возникших у бизнеса в связи с функционированием системы электронной очереди в пункте пропуска "Нур Жолы", передает Kazpravda.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".

Как сообщается, дан старт для внеочередного пропуска 62-х автотранспортных средств с товарами, оформленными на экспорт из РК в КНР. Это – семена льна и сафлора, отруби пшеничные, сафлоровое масло, кондитерские изделия казахстанских производителей и др.

«К сожалению, экспорта в Казахстане не так уж много. Поэтому мы не можем позволить ему долго простаивать на границе. Тем более, результат сверки показал, что значительное количество перевозчиков и водителей попросту не готовы к осуществлению международных перевозок. По факту мы насчитали только 62 фуры, у которых имеются все необходимые документы. Они же и поедут в КНР вне очереди», - рассказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов.

Также принято решение о пропуске вне очереди в сторону КНР более ста порожних автотранспортных средств, которые в последующем ввезут в РК оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестиционных проектов и задач, имеющих государственное значение.

Напомним, из-за замены старой системы электронной очереди «E-border» на новую «CarGoRuqsat» на казахстанско-китайской границе скопились автотранспортные средства. После создания межведомственной рабочей группы в рамках поручения премьер-министра РК очередь на границе с казахстанской стороны сократилась в 4 раза.

В НПП сообщили, что в целях разгрузки скопившейся очереди по списку «E-border» с 28 марта по 15 апреля необходимо прибыть на пункт пропуска для выезда в Китай всем автотранспортным средствам, состоящим в списках очереди «E-border». На сегодня госорганами ежедневно объявляется список из очереди «E-border» для выезда в Китай, но в случае готовности всех разрешительных документов – допускается проезд машин (из этой очереди) через границу вне публикуемых списков.

Автомашины, не прибывшие до указанного срока, будут исключены с 16 апреля из очереди по спискам «E-border».

Автотранспорту по очереди CarGoRuqsat необходимо прибывать на пункт пропуска в дату и время, обозначенные в соответствующем бронировании.

С 16 апреля в CarGoRuqsat будет увеличено количество бронирований до 300, планируется дальнейшее увеличение свободных броней после исчерпания списка по очереди «E-border», добавили в Нацпалате.

 

 

 

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