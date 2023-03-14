"Бизнес просит помощь, у людей грузы стоят" – премьер поручил срочно устранить барьеры на границе с Китаем

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем обсудили на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Было отмечено, что на сегодняшний день сформировалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт «Нұр Жолы». В частности, это связано с увеличением грузопотока на фоне снятия Китаем антиковидных транспортных ограничений.

Данная очередь ведется в электронном виде на платформе АО «Информационно-учетный центр» МФ РК посредством сайта Qoldau.kz.

Вместе с тем из-за ряда факторов, включая административные барьеры, пункт пропуска работает не в полную силу, обслуживая в сутки не более 100 грузовых транспортных средств. В свою очередь, это негативно влияет на реализацию инвестиционных проектов, нуждающихся в оборудовании и комплектующих, и сдерживает развитие экономики страны в целом.

Премьер-министр поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить «узкое горлышко» на границе и увеличить, таким образом, суточный поток до порядка тысячи автомашин.

«Нужно, чтобы сегодня-завтра все эти препятствия убрали. Если есть потребность пропускать тысячу машин через данный пункт, то это должно быть обеспечено. Бизнес к нам обращается за помощью. У людей грузы стоят, они ничего сделать не могут там», - сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, уполномоченным органам было поручено представить информацию об ответственных в возникновении простоев и проработать меры по дальнейшему увеличению пропускной способности пограничных пунктов.