Тонну зараженных томатов из России ввезли в ЗКО

Фото: пресс-служба Комитета госинспекции в АПК МСХ РК

Госинспекторы по карантину растений Уральской городской территориальной инспекции при проверке тонны томатов, поступившей из России, выявили вирус коричневой морщинистости плодов (ToBRFV), сообщает Kazpravda.kz.

- За ввоз на территорию Казахстана зараженной подкарантинной продукции оформлен протокол по статье 400 КоАП, а также все материалы дела переданы в суд. По решению суда получатель продукции признан виновным. За совершенное правонарушение наложен административный штраф в сумме 77 532 тг, а также вся зараженная продукция была уничтожена методом сжигания на специльно предназначенной территории, - сообщили в комитете государственной инспекции в АПК МСХ РК.

Отмечается, что уничтожение проходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли представители местных исполнительных органов, департамента экологии, руководитель Уральской городской территориальной инспекции, а также в присутствии собственника подкарантинной продукции «томаты».