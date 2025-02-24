Топ-5 самых популярных мест для отдыха в Казахстане назвало Минтуризма

Туризм
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Венера Баталова
корреспондент

Минтуризма представило рейтинг пяти самых популярных направлений для отдыха в РК, выбираемых туристами чаще всего, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным министерства, с января по сентябрь 2024 года курортные зоны Казахстана посетили 3,4 млн туристов. Объем оказанных услуг гостиниц и отелей составил 129 млрд тенге.

1 место — Алматинский горный кластер

Лидером рейтинга стал Алматинский горный кластер, который посетили 1 996 801 турист. Горные пейзажи и чистейший воздух делают этот регион центром притяжения для любителей активного и природного отдыха.

2 место — Мангистауская курортная зона

Пейзажи Мангистау и побережье Каспийского моря стали местом отдыха для 325 013 туристов.

3 место — Щучинско-Боровская курортная зона

Природное богатство региона — леса, озера и курортные комплексы — привлекло 275 295 путешественников.

4 место — Алакольская курортная зона

Озеро Алаколь стало местом отдыха для 125 621 туриста в области Абай и 113 059 гостей в области Жетісу, подтверждая статус одной из ключевых природных жемчужин страны.

5 место — Балхашская курортная зона

Уникальный регион у берегов озера Балхаш привлек 120 948 гостей, очарованных его природной красотой.

#рейтинг #туризм #курорт #отдых

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