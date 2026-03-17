Китайская блогерша сняла вирусные ролики на фоне красот Мангистау

Дана Аменова
специальный корреспондент

По словам Таотао Аймы, ей было особенно интересно познакомиться с казахской национальной культурой

Фото: instagram.com/taotaoaima/

Китайская модель и инфлюенсер Таотао Айма вновь посетила Мангистаускую область. Блогер с почти тремя миллионами подписчиков сняла серию видео на фоне природных достопримечательностей региона и стала гостьей праздника Амал на Отпан тау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

Таотао Айма, имеющая в Instagram 2,8 млн подписчиков, вновь приехала в Мангистаускую область. В социальной сети блогер опубликовала видеоролики, снятые на фоне известных природных локаций региона.

На кадрах Таотао Айма скачет на лошади у подножия горы Бокты, держит на руке беркута, а также позирует с казахской породой собак – тазы в Долине шаров. Кроме того, блогер проехалась верхом на черном скакуне по побережью Каспийского моря.

Также стало известно, что инфлюенсер стала гостем праздника Амал, который проходит на историческом месте Отпан тау.

По словам Таотао Аймы, ей было особенно интересно познакомиться с казахской национальной культурой. Она отметила гостеприимство казахского народа и богатство его традиций.

Как сообщили организаторы, блогер была специально приглашена в Мангистаускую область в честь весеннего праздника.

Главная цель визита – популяризация древнего традиционного праздника казахского народа и знакомство международной аудитории с его историей и значением.

Также инициатива направлена на продвижение туристического потенциала региона и демонстрацию иностранным гостям казахского гостеприимства и масштабов празднования Амала.

#Китай #Мангистау #ролики #блогерша #красоты

