Трагедия в Шымкенте: ручной тормоз поставили уже после ДТП

Кто виноват в гибели пяти человек в Шымкенте: на экстренном брифинге рассказали новые подробности трагедии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Фото: Polisia.kz

В Шымкенте прошел брифинг с участием представителей автопарка и управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Стало известно, что автобус, протаранивший пешеходов был технически исправен.

Причина трагедии - человеческий фактор. После просмотра видеокамеры стало известно, что ручной тормоз водитель поставил уже после несчастного случая.

Он просто закрыл дверь и отлучился на мгновение, а когда вернулся, автобус уже скатился по склону.

"Причина трагедии - человеческий фактор. Теперь требования к транспортным компаниям будут ужесточены. Всем руководителям автобусных парков поручили провести переаттестацию водителей автобусов", - сообщил руководитель профильного ведомства Мухтар Коканбаев.