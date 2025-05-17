Президент США Дональд Трамп предположил, что сможет быстро договориться с Россией насчет урегулирования украинского кризиса, передает Kazpravda.kz по ссылкой на Интерфакс

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"Думаю, мы сможем быстро это сделать", - сказал Трамп в интервью Fox News, говоря о контактах с Москвой.

По мнению американского президента, он единственный, кто может решить данную проблему.

"Считаю, что только я могу сделать это, учитывая то, какой пост я занимаю", - заявил Трамп.

При этом он высоко оценил работу своего спецпосланника Стива Уиткоффа, неоднократно контактировавшего с российским руководством.

"Стив проделал прекрасную работу. Эта работа - сложная", - отметил Трамп.

Американский лидер вновь заявил о готовности провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.