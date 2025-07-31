В рамках реализации поручений Главы государства по развитию транзитного потенциала экономика Казахстана может получать не менее 5 трлн тенге прибыли ежегодно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, говоря о масштабных инвестициях в железнодорожную, автомобильную и авиационную отрасли.

Министр подчеркнул, что вложения в такие проекты, как расширение участка «Достык – Мойынты» не только окупятся, но и принесут значительный мультипликативный эффект для экономики. По оценкам АО «НК «КТЖ», к 2035 году прибыль составит порядка 4,4 трлн тенге.

«Мы видим, что этих результатов можем достичь гораздо раньше. Согласно расчетам, до 2030 года по линии автодорог должны получать около 400 млрд тенге прибыли. По линии воздушного транзита мы ранее получали 80 млрд тенге, сейчас где-то около 160-180 млрд тенге. Итого 5 трлн тенге в среднем – это минимальный потенциал, который Казахстан может зарабатывать, используя свою территорию как транзитный потенциал», - отметил Нурлан Сауранбаев.