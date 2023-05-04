Требования к футбольным полям повысятся в Казахстане

Предполагается, что новый национальный стандарт позволит обеспечить безопасных футбольных игр в стране.

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В этом году повышаются требования к качеству футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Как сообщается, новым нацстандартом предусмотрены основные требования к показателям футбольных полей с натуральным покрытием.

Так, самый нижний слой должен состоять из 10 см мелкого и крупного песка или щебня, следующий слой – на 90% из песка, тогда как верхний слой – из натуральной травы высотой до 3 см.

Стандарт также предусматривает эффективное прохождение воды через поверхность поля, отметили в Казстандарте.

Кроме того, отдельные критерии прописаны для полей с искусственным покрытием, где показателями качества станут общий вес и высота волокна, шаг и размер стежки синтетической нити в каркасной ткани, ровность покрытия.

Требования также будут предъявляться к основанию футбольного поля, системе водоотведения, подземной системе обогрева футбольного поля, выполнению монтажных работ, а также к другим важным аспектам для строительства футбольных полей в городах и регионах республики.

«Новые требования должны соответствовать стандартам и условиям Международной федерации футбола. Основной задачей разработки данного стандарта является проведениие безопасных футбольных игр», – говорится в сообщении.

В перспективе институт планирует разработать нацстандарт требований к дворовым футбольным площадкам, добавили в организации.