Требования к капиталу банковских конгломератов ужесточат в РК

Принятие новых норм планируется в декабре 2024 года с вступлением в силу в 2025 году

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Приведение пруденциальных нормативов на консолидированном уровне в соответствии с Базельскими стандартами распространится на управление рисками в банковских конгломератах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Банковский конгломерат – это группа юридических лиц, состоящая из банковского холдинга и банка, а также дочерних организаций холдинга.

Так, пруденциальные требования к капиталу конгломерата будут предусматривать расчет коэффициента достаточности капитала на основе консолидированного капитала конгломерата за вычетом инвестиций.

«Коэффициент достаточности капитала банковского конгломерата устанавливается на уровне, превышающем 1. Также исключается взаимное участие в капитале (двойной учет). Принятие данных нормативно-правовых актов планируется в декабре 2024 года с вступлением в силу в 2025 году», – рассказали в госоргане.

Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банковских конгломератов предусматривают требования к корпоративному управлению, управлению рисками, капиталом и ликвидностью, внутреннему контролю и аудиту банковского конгломерата.

Ранее агентству были даны рекомендации по развитию консолидированного надзора в части приведения пруденциальных нормативов на консолидированном уровне в соответствие с Базельскими стандартами, и распространения требований к системам управления рисками на банковские конгломераты.

Отмечается, что для реализации данных рекомендаций в период с 2023 по 2024 годы в рамках технической помощи МВФ АРРФР разработаны проекты НПА, по введению пруденциальных нормативов на консолидированном уровне, а также правил формирования системы управления рисками, корпоративного управления и внутреннего контроля для банковских конгломератов.