Требования к защите свидетельства о рождении изменили в Казахстане

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Дана Аменова
корреспондент

Соответствующий приказ разработан в Минюсте и опубликован для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 12 сентября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В поправке указано, что согласно нововведению бланк свидетельства о рождении должен содержать порядковый номер.

- на бланке свидетельства о рождении изображен Государственный герб РК;

- бланк свидетельства о рождении состоит из окантовывающей рамки и тангирной сетки, составленных с использованием казахских орнаментов, узоров (не менее 30% площади);

- в качестве обязательного защитного элемента используется микрошрифт высотой не более 250 микрометров, а также гильоширные элементы. Графические элементы не содержат растровых структур, кроме линейных (штриховых);

- бланк свидетельства о рождении изготавливается на бумаге с оригинальным водяным знаком, специальными защитными вкраплениями, белизна 94-96% с высоким содержанием хлопкового или льняного волокна, плотность – 100-120 г/м2;

- в печати используется не менее четырех красок. При этом необходимо использовать специальные пастельные краски, не изменяющие свой цвет и насыщенность под действием температуры, с добавками, препятствующими цветному репродуцированию;

- бланк свидетельства о рождении должен иметь твердый переплет и бумвиниловую оболочку с наименованием на обложке, также вкладыш с односторонней печатью;

- бланк свидетельства о рождении имеет семизначный номер. 

#защита #требования #стандарт #бланк #свидетельство о рождении

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