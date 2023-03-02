Трехдневный траур объявлен в Греции после столкновения поездов

Происшествия, В мире
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Арестован начальник вокзала.

Фото: russian.rt.com

До 43 возросло число жертв столкновения двух поездов в Греции. Более 60 человек находятся в больницах. Начальника вокзала арестовали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Минувшей ночью в районе населенного пункта Темпе близ города Лариса по пока неизвестной причине на одном пути оказались пассажирский и грузовой составы. Первый шел из Афина в Салоники, второй - в обратном направлении.

При столкновении первые вагоны поездов были полностью смяты, колеса и фрагменты обшивки от удара были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна.

Сразу после аварии начался пожар.

На борту пассажирского поезда находились около 350 человек.

Как сообщается, многие из них — студенты, возвращавшиеся с карнавала в честь наступления великого поста. Он проводился впервые за 4 года.

Греческая железнодорожная компания Hellenic Train, которой принадлежал состав, отменила в среду движение поездов по 14 направлениям. Также поступают сообщения о том, что начальник вокзала в городе Ларисса взят под стражу.

На место трагедии выехал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В стране объявлен трехдневный траур.

После восхода солнца спасатели прибегли к помощи тяжелой техники для разбора груд раскорёженного металла, под которыми еще могут находить тела погибших. Для оказания помощи была привлечена армия.

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