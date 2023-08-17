Третий – не лишний

В мае прошлого года в Семее началось строительство нового автогужевого моста. Подрядчиком выступила столичная компания ТОО «Integro Construction KZ». В настоящее время ведутся работы по сооружению опор новой мостовой переправы. Как отмечают подрядчики, отставаний по графику нет.

– Выполнены работы по сооружению первой опоры на 80%, второй – на 70%. Приступили к строительству третьей. Также работы ведутся по восьмой и девятой опорам. Работаем по графику, отставаний нет. Металлоконструкции пролетного строения заказаны, поставка ожидается на следующей неделе, – сообщил руководитель проекта Алмаз Абсалимов.

По словам представителя подрядной организации, в этом году планируется завершение установки первых трех опор моста и двух пролетов.

Всего же запланировано построить девять опор и восемь пролетов. Мост будет соответствовать размерам старого, расположенного по соседству. Изменения коснутся только ширины полос движения. По новым нормативам для удобства автомобилистов ширина полосы движения составит 3,5 метра.

Новую автогужевую переправу планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.