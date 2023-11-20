Три домашние победы

Давно мы уже не видели такую «Астану»! Казахстанская команда после девяти матчей уже одержала пять побед и располагается на высоком, шестом месте в турнирной таблице. Может, кто позабыл, но в прошлом сезоне мы всего одержали те же пять побед. У нас есть отличная возможность пройти в плей-офф Единой лиги ВТБ, куда в последний раз мы пробивались в 2019 году.

Очередную домашнюю серию на столичном велотреке «Сарыарка» мы начали с противостояния с «Локомотив-Кубанью» из Краснодара. Игра началась не очень хорошо для нас, и после первой половины встречи мы уступали 12 мячей, но после большого перерыва смогли соб­раться и не только восстановить равновесие, но и победить соперника с итоговым счетом 78:68.

Непросто прошел и следующий поединок против «Уралмаша» из Екатеринбурга. Но и здесь представители казахстанского клуба проявили себя просто отлично, в итоге одолев соперника со счетом 80:72.

Нашим следующим соперником стал чемпион Беларуси – столичный клуб «Минск». «Астана» уступила в двух стартовых периодах и к большому перерыву проигрывала со счетом 30:38. Но во второй половине матча казахстанская дружина совершила очередной камбэк и добилась победы – 78:74. Самым результативным игроком встречи стал защитник астанинцев – американский легионер Карвел Андерсон, который записал на свой счет 17 очков. Также стоит отметить капитана сборной Рустама Мурзагалиева, который в этом матче пересек рубеж в 500 личных набранных очков в Единой лиге ВТБ.

Теперь нашей команде предстоят два выездных матча: сегодня – против «Пармы» из Перми и 22 ноября – против красноярского «Енисея». А следующий домашний матч команда Олега Киселева проведет 27 ноября, когда в столицу Казахстана приедет баскетбольный клуб «Самара».