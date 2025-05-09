Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного покрытия на пересечении трех перекрестков с полным поэтапным перекрытием, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с ремонтными работами планируется поэтапное перекрытие трех перекрестков:

- проспект Абылай хана/ улица Манаса с 21:00 часов 9 мая до 07:00 часов 10 мая;

- проспект Абылай хана/улица Б. Майлина с 21:00 часов 10 мая до 07:00 часов 11 мая;

- проспект Абылай хана/улица И. Жансугурова с 21:00 часов 11 мая до 07:00 часов 12 мая.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.