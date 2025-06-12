Раимбек Баталов: «Алтын сапа» – не просто награда, а итог внутренней трансформации бизнеса
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Беседовал Ерик Абитов
В нынешнем году НПП «Атамекен» продолжит проведение двух ключевых конкурсов – «Лучший товар Казахстана» и на соискание премии Президента РК «Алтын сапа» за достижение значительных успехов в повышении качества казахстанских товаров и услуг. В республике все больше компаний воспринимают эти конкурсы как инструмент не только улучшения имиджа, но и роста. О том, как они совершенствуются, рассказал в интервью председатель правления НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов.