– Раимбек Анварович, конкурс «Алтын сапа» в Казахстане проводят начиная с далекого 2006 года. Нет ли ощущения, что со временем он все более стал походить на формальную процедуру?

– Да, от такого риска не застрахован ни один долгосрочный проект. Однако вероятность подобного результата в данном конкретном случае была бы возможна, если б конкурс не совершенствовался. А мы – его учредители и организаторы – этим занимаемся постоянно.

Сегодня «Алтын сапа» – это уже не только про награду. Это в первую очередь про внутреннюю трансформацию бизнеса. Мы подталкиваем предпринимателей взглянуть на свою компанию с точки зрения сис­темности: есть ли четкая стратегия, выстроены ли процессы, учитываются ли интересы сотрудников и клиентов? И когда бизнесмены начинают задаваться такими вопросами, неизбежно вырастает уровень конкуренции. А она заставляет рынок двигаться вперед – это природный стимул к эффективности.

– Но ведь большинству предпринимателей и без конкурса хватает вызовов. Что их мотивирует добровольно становиться участником?

– Мотивация у всех разная. Кто-то приходит за экспертной оценкой: внешняя диагностика по модели EFQM (Европейский фонд управления качеством) – очень ценный опыт. Данный инструмент сложный, но гибкий. И чтобы случайно не «пририсовать» результаты в пользу собственных ожиданий, полезно пройти такое испытание.

Кто-то решается участвовать в конкурсе, чтобы усилить свой бренд: «Алтын сапа» в Казахстане уже стал маркером доверия. Для других – это внутренняя проверка на зрелость. Когда заполняешь анкету, проходишь аудит, открываешь процессы перед экспертами – хочешь не хочешь, а начинаешь задумываться: где мы сильны, а где нужно подтянуться? Это хорошая встряска.

– А бизнесу дают какую-то поддержку по итогам конкурса? Или все заканчивается на церемонии?

– Наоборот, именно после церемонии все только начинается. Лауреаты и дипломанты получают не только признание, но и возможности. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» оказывает всестороннюю поддержку участникам конкурсов.

Мы прорабатываем с Правительством меры поддержки – от приоритетов в госзакупках до экс­портного продвижения. Плюс победители могут использовать знак «Алтын сапа» как влияющий и на деловую репутацию, и на переговорные позиции.

Присуждение премии – не разовая акция, а часть системной политики по развитию предпринимательства.

– К слову, о политике. Насколько сильно в этом конкурсе чувствуется участие государства?

– Достаточно сильно. Государство не просто поддерживает конкурс – оно задает рамки, в которых бизнес может развиваться. Ведь, напомню, Президент лично вручает премию, что и символично, и престижно. Это подтверж­дает: Казахстан делает ставку на конкурентную экономику, на производство с высокой добавленной стоимостью. И «Алтын сапа» – один из инструментов, с помощью которых формируется культура качества в стране.

– «Культура качества»… Звучит красиво. А на практике?

– На практике – это дисциплина, стандарты, ориентация на результат. Это когда бизнесмен уже не просто продает товар, а думает о том, как улучшить логистику, снизить потери.

Культура качества – это когда внутри компании все пони­мают, зачем им соответствие ISO (Меж­дународная организация по стандартизации), зачем CRM (Система управления взаи­моотношениями с клиентами), зачем анализировать текущие показатели.

«Алтын сапа» эту культуру насаж­дает без давления, через мотивацию. Мы видим, как компании после участия в конкурсе начинают сами внедрять лучшие практики, – и не ради отчетности, а потому что почувствовали их эффект.

– Какие компании можно привести для примера?

– Их много. Одна из ярких – Altyn Foods. Изначально компания пришла на конкурс просто с мотивацией «попробовать себя», но в процессе участия убедилась – есть слабые места в управлении качеством. В итоге ее менеджмент и технологи перестроили внутренний производственный контроль, значительно расширили сеть сбыта – вышли на крупные супермаркеты и розничные торговые сети. Это позволило увеличить оборот и повысить прибыль.

Или, к примеру, строительная компания Kusto Group. Она использовала рекомендации экспертов конкурса для улучшения управления проектами. На основе этих предложений внедрили систему управления качеством, усовершенствовали внутренние бизнес-процессы. В результате сократили издержки на 15 процентов, ускорили исполнение проектов и повысили число позитивных отзывов от клиентов.

И это только пара примеров из множества. Таких историй – десятки, и каждая из них по-свое-му показательна.

– Бытует мнение, что выигрывают все равно «свои» или крупные игроки. Так ли это и есть ли шанс у малого бизнеса?

– Про «своих» – это популярное заблуждение. Постараюсь его развеять. Да, крупные компании чаще на слуху, у них есть ресурсы, работают PR-команды. Но по факту в каждой номинации есть деление по масштабу бизнеса.

Более того, малые компании часто выигрывают именно потому, что они гибкие и внедряют новшества быстрее. В конкурсе нет «своих» – есть оценка по четким критериям, выезд экспертов, независимая комиссия. Это конкурс зрелости и продуктивности, а не статуса.

– Что нового в конкурсе сейчас? Что отличает его от прошлых лет?

– Мы внесли несколько ключевых изменений. Первое – обновили сайт altynsapa.kz, сделали его удобнее. Второе – упростили саму процедуру подачи заявок. Сейчас там больше цифровых инструментов, меньше бумажной волокиты. Третье – переработали дизайн наградной статуэтки: она теперь не просто символ, а современный, практичный объект. И четвертое – сейчас вместе с госорганами в НПП дорабатываются меры поддержки для победителей, чтобы конкурс не только поднимал имидж, но и приносил экономическую выгоду.

– В 2025 году в стране сделан акцент на рабочие профессии. Как «Алтын сапа» с этим соотносится?

– Думаю, немногие осознают роль премии в этой инициативе. А ведь с перекройки и совершенствования самой бизнес-модели и начинается трансформация трудовой культуры. Полагаю, люди, долгое время работающие на крупные или средние корпорации, а также госслужащие меня сейчас поймут. Реформы в работе, условиях труда имеют­ каскадный и институциональный эффект. Один учит лучшим практикам другого, а тот еще одного. Так возникает преемственность.

Стоит помнить, что постоянство качества невозможно без людей. Без мастеров, технологов, логистов, контролеров. Когда мы говорим, что конкурс поддерживает экономику – это в том числе про то, что он создает спрос на профессионализм. Компании начинают ценить не просто дип­ломы, а компетенции. Это формирует иную бизнес-культуру: уважение к труду, внимание к процессу, доверие к результату.

– А каков порядок подачи заявки? С чего начинается путь?

– На самом деле все начинается с решения – честно посмотреть на свою компанию со стороны. А дальше уже – чисто формальности. В НПП «Атамекен» постарались сделать процесс максимально удобным. Сейчас заявки подаются онлайн – через сайт altynsapa.kz. Там есть подробный алгоритм, инструкции, чек-листы. Дополнительно информацию можно найти также на atameken.kz, в наших соцсетях.

Срок приема заявок – до 1 июля. Участники заполняют анкету, в которой описывают свои достижения, подходы к управлению качеством, инновации, работу с клиентами и сотрудниками. Все это – реальные вещи, которые можно проверить. После этого начинается экспертная оценка.

На первом этапе выбираются около 40 финалистов по стране. Затем начинается выездная проверка: эксперты приезжают на предприятия, смотрят, как все устроено на практике. Это очень важный момент – заявить можно многое, но конкурс – про реальное качество, а не презентации.

Финальные материалы уходят в комиссию при Админис­трации Президента, и уже она определяет лауреатов. Победители выбираются в трех категориях – малый, средний и крупный бизнес. Всего – 14 наград в ключевых секторах экономики: производство, услуги, АПК, пот­ребительские товары.

Есть и специальные премии – за индустриальные и инновационные решения. Это важно: мы не только отмечаем тех, кто стабильно работает, но и тех, кто идет вперед, инвестирует в технологии и устойчивое развитие. Так конкурс становится подлинным отражением будущего экономики.

– Что бы Вы посоветовали тем, кто все еще сомневается, – участвовать или нет?

– Я скажу так: если вы всерьез занимаетесь бизнесом – участвуйте. Не ради галочки, не ради награды, а ради понимания, где вы как компания находитесь. Конкурс не даст вам быстрого эффекта, но он даст перспективу, поможет вырасти – и как организации, и как команде. Это дорога не короткая, но правильная.