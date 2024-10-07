Трое человек погибли в дорожной аварии в области Жетiсу

«По предварительным данным, легковой автомобиль марки Toyota Camry, двигаясь по автодороге Алматы – Усть-Каменогорск на 239 км, столкнулся с задней частью прицепа грузового автомобиля марки «КамАЗ», двигавшегося в попутном направлении. В результате аварии водитель автомобиля Toyota и два пассажира скончались на месте происшествия. Еще один пассажир доставлен в районную больницу», - сообщили в полиции.