Трое человек погибли в дорожной аварии в области Жетiсу

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

В результате дорожной аварии, произошедшей в Коксуском районе области Жетiсу, погибли три человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«По предварительным данным, легковой автомобиль марки Toyota Camry, двигаясь по автодороге Алматы – Усть-Каменогорск на 239 км, столкнулся с задней частью прицепа грузового автомобиля марки «КамАЗ», двигавшегося в попутном направлении. В результате аварии водитель автомобиля Toyota и два пассажира скончались на месте происшествия. Еще один пассажир доставлен в районную больницу», - сообщили в полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование для установления всех обстоятельств. 

#полиция #гибель #ДТП #авария

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