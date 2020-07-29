Трое детей из одной семьи погибли при пожаре в Акмолинской области
Айдана Демесинова
В Атбасараском районе при пожаре погибли трое детей из одной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня, в 05:19 часов в селе Хрящевка Атбасарского района Акмолинской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 кв.м. В доме проживала многодетная семья из семи человек: родители 1979 г.р., 1981 г.р. и пятеро детей – мальчики 2004 г.р., 2005 г.р., 2007 г.р., 2008 г.р. и девочка 2012 г.р. Расстояние до ближайшей специализированной пожарной части №4 г.Атбасар составляет 25 км. До прибытия пожарных подразделений глава семьи успел спасти двоих детей 2004 г.р. и 2012 г.р. и супругу", - говорится в сообщении.
В результате пожара произошло обрушение потолочного перекрытия.
Отмечается, что в 06:40 час. пожар был локализован, в 08:25 час. ликвидирован, проводится разбор завалов. На месте пожара обнаружены тела троих детей.
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС, добровольные пожарные формирования 3 техники и 3 человека.
На месте работает дежурная следственно-оперативная группа районного отдела полиции.
"По словам отца семейства, стало известно, что примерно в 5 часов утра его разбудил сын, сказав, что горит веранда, мужчина смог выбить окно в доме и вывести супругу и двоих детей. Огонь стремительно охватил дом, так как был построен из легковоспламеняющегося материала. Троих детей спасти не удалось. Причина пожара устанавливается, из Кокшетау направлена испытательная пожарная лаборатория", - рассказал и.о начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.