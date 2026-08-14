Мошенник выманил 1,7 млн тенге у студентки в Усть-Каменогорске

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Вместо помощи в учебе девушка получила оформленные на свое имя рассрочки и кредиты, а пообещавший решить её вопросы парень оказался подозреваемым в мошенничестве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Желание закрыть академическую задолженность обернулось для студентки из Усть-Каменогорска крупными финансовыми потерями, сообщает Kazpravda.kz 

По информации МВД РК, в полицию Усть-Каменогорска обратилась 22-летняя местная жительница. Она сообщила, что ранее незнакомый мужчина предложил помочь с закрытием академической задолженности и оформлением необходимых документов. Войдя в доверие, он под различными предлогами убеждал девушку оформлять рассрочки и кредиты, а полученные деньги переводить на подконтрольные ему счета. В результате мошеннических действий потерпевшей причинен ущерб на сумму 1 млн 700 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы по противодействию киберпреступности управления полиции Усть-Каменогорска в рамках ОПМ Hi-Tech установили подозреваемого. Им оказался 20-летний житель областного центра. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам мошенничества»,  детализировали в правоохранительных органах.

Там же напомнили, что предложения решить вопросы с учебой, экзаменами или документами за деньги могут быть признаком мошенничества. В полиции призвали не передавать личные данные и не оформлять кредиты по просьбе посторонних.

#мошенничество #подозреваемый #учеба #студентка

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