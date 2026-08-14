На миллиард тенге незаконно добыли марганцевую руду в Улытау

Закон и Порядок

Стоимость рекультивации нарушенных земель превышает 150 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Улытау пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную добычу и переработку марганцевой руды, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, злоумышленники действовали под видом проведения работ по рекультивации отработанного карьера. На месте был развернут полноценный горно-обогатительный комплекс с использованием тяжелой карьерной техники и дробильно-промывочного оборудования.

Добытая руда перерабатывалась в товарный концентрат и железнодорожным транспортом направлялась на экспорт в сопредельные государства. Для систематической отгрузки сырья подозреваемые арендовали железнодорожный тупик.

По данным следствия, объем реализованной продукции составил свыше 23 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге. В результате незаконной деятельности нанесен экологический ущерб, стоимость рекультивации нарушенных земель превышает 150 млн тенге.

Расследование продолжается, добавили в АФМ. 
 

#следствие #добыча #руда #марганец

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