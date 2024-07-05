Три человека погибли в воинской части в Арысе

Происшествия, Армия
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Дана Аменова
Корреспондент

Они отравились канализационным газом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе очистки системы канализации на территории воинской части в городе Арыс из-за отравления канализационным газом погибли три человека - двое гражданских и один военнослужащий по контракту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК

«Происшествие имело место во время спасения рабочего Шымкентской районной эксплуатационной части, который при проведении работ по неосторожности упал в колодец. Прибывшие к нему на помощь двое рабочих и двое военнослужащих по контракту из-за ухудшения состояния также не смогли выбраться на поверхность», – проинформировали в ведомстве.

В результате три человека погибли на месте. Еще один рабочий и военнослужащий по контракту находятся в больнице города Арыс. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Руководство Минобороны и личный состав ВС выразили искренние соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

По данному факту Шымкентским отделом военно-следственного управления МВД РК начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 4 УК РК «Нарушение правил охраны труда».

#минобороны #гибель #военнослужащие #рабочие #Арыс

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