"Трое мужчин изнасиловали девушку в Алматы" – полиция прокомментировала пост

Троих мужчин подозревают в изнасиловании 20-летней девушки в киноруме в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Как утверждается в публикации президента общественного фонда НеМолчиKZ Дины Смаиловой, молодая девушка отправилась в кинорум со своим знакомым, но там оказалась жертвой группового изнасилования. Происшествие случилось с 13 на 14 мая.

«Знакомый, который, по его словам, является директором этого заведения, сразу после изнасилования стал угрожать, что распространит в Интернете ее интимные фото и видео, которые он успел якобы снять, если она заявит в полицию.

Девушка не выдержала пережитого, давления и угроз, пошла к барной стойке, разбила бутылку и нанесла себе раны, пытаясь совершить суицид!

От испуга все трое убежали, и двое до сих пор в бегах! Одного вчера нашли, допросили и отпустили! Следователь сообщил, что будет ждать результат экспертизы», – говорится в посте.

Во время изнасилования сотрудников кинорума на месте не было и якобы были отключены камеры. Однако девушка успела вызвать полицию, сообщила также общественница.

Департамент полиции города Алматы оставил под постом комментарий.

«Заявление гражданки К. 2002 года рождения зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье «Изнасилование». В рамках производства следствием назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время во исполнение требований статьи 24 УПК РК досудебное расследование направлено на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельства дела», – отметили в ДП, уточнив, что иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.