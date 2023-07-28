Трое в масках напали на пункт приема металла в Актобе (видео)
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В городе Актобе задержали мужчин, совершивших разбойное нападение на пункт приема металла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
20 июля полицейским поступило сообщение о разбойном нападении на пункт приема металла.
По словам охранника, трое неизвестных парней в масках разбили окно, проникли в контейнер и связали его. Затем незваные гости похитили 700 тысяч тенге и скрылись.
В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых – жителей города Хромтау. Они дали признательные показания и водворены в ИВС.
Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Разбой».