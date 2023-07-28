Трое в масках напали на пункт приема металла в Актобе (видео)

В городе Актобе задержали мужчин, совершивших разбойное нападение на пункт приема металла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Скриншот с видео пресс-службы ДП Актюбинской области

20 июля полицейским поступило сообщение о разбойном нападении на пункт приема металла.

По словам охранника, трое неизвестных парней в масках разбили окно, проникли в контейнер и связали его. Затем незваные гости похитили 700 тысяч тенге и скрылись.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых – жителей города Хромтау. Они дали признательные показания и водворены в ИВС.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Разбой».