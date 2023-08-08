Труп 18-летней студентки нашли в подвале дома в Шымкенте. Задержан родственник девушки

Без вести пропавшая в городе Шымкенте девушка оказалась жертвой убийства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Девушка 2004 года рождения 4 августа 2023 года вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.
На следующий день брат студентки обратился в полицию.
Уроженка Туркестанской области в связи с учебой временно проживала у своей старшей сестры в Шымкенте.
«На поиски пропавшей были брошены все силы и средства Департамента полиции. Ориентировки с ее фотографией опубликованы в СМИ и соцсетях. Но поиски оказались тщетными.
8 августа примерно в 1:30 родственники девушки сообщили в управление полиции Аль-Фарабийского района о том, что нашли ее труп в подвале дома.
Прибывшая на адрес следственно-оперативная группа обнаружила в погребе жилого помещения прикрытое простыней тело с признаками насильственной смерти.
В убийстве девушки подозревается ее родной зять», – проинформировали в полиции.
Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Убийство».
Назначены соответствующие экспертизы.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.