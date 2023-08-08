Труп 18-летней студентки нашли в подвале дома в Шымкенте. Задержан родственник девушки

Без вести пропавшая в городе Шымкенте девушка оказалась жертвой убийства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: Kazpravda.kz

Девушка 2004 года рождения 4 августа 2023 года вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

На следующий день брат студентки обратился в полицию.

Уроженка Туркестанской области в связи с учебой временно проживала у своей старшей сестры в Шымкенте.

«На поиски пропавшей были брошены все силы и средства Департамента полиции. Ориентировки с ее фотографией опубликованы в СМИ и соцсетях. Но поиски оказались тщетными.

8 августа примерно в 1:30 родственники девушки сообщили в управление полиции Аль-Фарабийского района о том, что нашли ее труп в подвале дома.

Прибывшая на адрес следственно-оперативная группа обнаружила в погребе жилого помещения прикрытое простыней тело с признаками насильственной смерти.

В убийстве девушки подозревается ее родной зять», – проинформировали в полиции.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Убийство».

Назначены соответствующие экспертизы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.