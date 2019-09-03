Труп молодого мужчины обнаружили в Балхаше

Труп молодого мужчины обнаружили в одном из дворов города Балхаш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области.
30 августа в одном из дворов по ул.Сейфулина города Балхаш обнаружено тело 26-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции и местной полицейской службы установлен 23-летний мужчина, который дал признательные показания, что нанес пострадавшему телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Назначены соответствующие экспертизы.
30 августа в одном из дворов по ул.Сейфулина города Балхаш обнаружено тело 26-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции и местной полицейской службы установлен 23-летний мужчина, который дал признательные показания, что нанес пострадавшему телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Назначены соответствующие экспертизы.