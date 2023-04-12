Труп мужчины нашли на перекрестке в Шымкенте
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В городе Шымкенте, на перекрестке оживленных улиц, был найден труп мужчины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.
10 апреля около 11:30 в управление полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Рыскулова и Шаяхметова лежит труп мужчины.
Следственно-оперативная группа установила, что погибшим является гражданин 1966 года рождения.
На его теле были обнаружены ранения.
«Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.