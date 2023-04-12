Труп мужчины нашли на перекрестке в Шымкенте

В городе Шымкенте, на перекрестке оживленных улиц, был найден труп мужчины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz .

Фото: пресс-служба ДП ВКО

10 апреля около 11:30 в управление полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Рыскулова и Шаяхметова лежит труп мужчины.

Следственно-оперативная группа установила, что погибшим является гражданин 1966 года рождения.

На его теле были обнаружены ранения.

«Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.