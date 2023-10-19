Труп мужчины нашли в припаркованном авто в Астане

В Астане в припаркованном автомобиле обнаружили труп мужчины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Kazinform

Фото: Kazpravda.kz

По информации департамента полиции Астаны, 18 октября на парковочной стоянке в салоне автомашины обнаружен труп мужчины 49 лет.

«Он был один, без признаков насильственной смерти. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Проводятся необходимые экспертизы. Дополнительная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК», – прокомментировали в полиции.

Ранее в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» сообщили о трупе в машине на набережной. Пользователи Сети писали, что тело находилось на заднем сиденье.