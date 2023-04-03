Труп пропавшего полгода назад мужчины нашли в водоеме в Экибастузе
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Полиция города Экибастуза выясняет обстоятельства гибели мужчины, пропавшего полгода назад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
2 апреля 17:20 в водоеме канала имени К. Сатпаева под железнодорожным мостом, вблизи дачного общества «Союз» в городе Экибастузе обнаружен труп без вести пропавшего 13 октября 2022 года горожанина 1988 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.
С места происшествия изъяты смарт-часы и банковская карточка на имя пропавшего.
Труп опознан отцом.
По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего выясняются.