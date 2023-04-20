Труп в туалете: спустя 19 лет нашли подозреваемого в жутком убийстве в Шымкенте

Происшествия
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В Шымкенте раскрыли убийство 19-летней давности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры города.

Фото: instagram.com/policeofkaraganda/

3 августа 2004 года в яме туалета дома по улице 1-Зеленая балка в Аль-Фарабийском районе Шымкента обнаружили труп мужчины В.А.А. в полиэтиленовом пакете.

На следующий день следственное управление ГУВД Шымкента возбудило уголовное дело по части 1 статьи «Убийство» (статья 96 – в редакции УК РК 1997 года).

Более 19 лет это дело было нераскрытым, преступник оставался неизвестен.

Прокуратура Шымкента в ходе проверки законности принятых процессуальных решений по особо тяжкой категории уголовных дел прошлых лет установила, что убийство совершил подозреваемый Г.Р.Р.

«В ходе досудебного расследования установлено, что 3 августа 2004 года в промежутке с 14:00 до 17:00 Г.Р.Р. во дворе дома №357 по улице 1-Зеленая балка в Шымкенте распивал спиртное с В.А.А. В результате ссоры Г.Р.Р., взяв неустановленное следствием ружье, выстрелил 2 раза в сторону В.А.А. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

13 марта 2023 года подозреваемый Г.Р.Р. задержан и водворен в изолятор временного содержания городского Департамента полиции», – проинформировали в надзорном органе.

Досудебное расследование окончено. Дело передается в суд.

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