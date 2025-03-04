Цель – переработка сельхозпродукции

Сельское хозяйство
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Китайская компания Qingdao Wanlin Food Co., Ltd, специализирующаяся на дегидратации овощей, планирует построить в области Жетысу завод по переработке лука.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе встречи с акимом области Бейбитом Исабаевым руководитель компании Ли Янтао сообщил, что специалисты компании считают перспективным выращивание лука на территории области Жетысу, так как местный климат хорошо подходит для этого.

– Мы проработаем вопрос размещения завода, – сказал Бейбит Исабаев. – От вас же ждем более детального проекта будущего предприятия. Конечно же, нам важны инвестиции, налоговые поступления в бюджет, но самое главное – это трудоустройство местных жителей с предоставлением им достойной зарплаты.

О том, что в планах у региона соз­дание целого ряда предприятий по переработке сельхозпродукции, говорил Бейбит Исабаев и на встрече с местной прессой в областном медиацентре.

– Ведем работу с инвесторами по строительству птицефабрики, – рассказал он. – Также планируем в Жаркентском районе создать завод по переработке кукурузы. В целом мы перерабатываем 65 процентов сельскохозяйственной продукции, производимой в регионе, включая сахарную свеклу, кукурузу, пшеницу. Но необходимо и дальше расширять возможности.

Отметим, что в области Жетысу в текущем году планируется довести посевные площади сельскохозяйственных культур до 510,7 тыс. га. Из них под пшеницу будет выделено 95,4 тыс. га, под ячмень – 157,6 тыс. га, под кукурузу на зерно – 40 тыс. га, под рис – 1,2 тыс. га, под масличные культуры – 89,7 тыс. га.

С учетом производственных мощностей сахарных заводов в 2025 году посевная площадь сахарной свеклы составит 12,2 тыс. га, это меньше, чем в прошлом году, на 1,5 тыс. га.

#завод #переработка #область Жетысу #лук

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