В целом посевные работы планируется провести на площади 5,1 млн га. Основную часть земель засеют зерновыми и зернобобовыми. Под эти культуры будет отведено чуть больше 4 млн га, что меньше, чем годом ранее. А вот посевы масличных увеличатся поч­ти на 10% и разместятся на площади 887 тыс. га.

Учитывая, что масличные считаются высокорентабельными культурами, в последнее время в регионе им уделяется особое внимание. К примеру, в Карабалыкском районе их посевы за последние три года увеличились вдвое и достигли 80 тыс. га.

«Увеличение площадей возделывания масличных культур в районе стало серьезным стимулом для развития перерабатывающей отрасли. Рост сырьевой базы напрямую повлек за собой реализацию новых инвестиционных проектов. Два из них крупные – это строительство завода по производству комбикормов мощностью 108 тысяч тонн продукции в год стоимос­тью 1,5 миллиарда тенге и завода по производству растительного масла мощностью 500 тонн в сутки стоимостью 3,8 миллиарда тенге. Вместе с третьим заводом – по производству кормовой муки мощностью 500 тонн в сутки стоимостью 2,1 миллиарда тенге – они будут введены в эксплуатацию уже в этом году», – рассказал аким Карабалыкского района Руслан Халыков.