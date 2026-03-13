Ставка на рентабельность

Сельское хозяйство
3
Валентина Мелехова

Почти в пять раз в этом году возрастут площади посевов кукурузы в Костанайской области – они составят 15 тыс. га вместо прошлогодних 3,6 тыс. га.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целом посевные работы планируется провести на площади 5,1 млн га. Основную часть земель засеют зерновыми и зернобобовыми. Под эти культуры будет отведено чуть больше 4 млн га, что меньше, чем годом ранее. А вот посевы масличных увеличатся поч­ти на 10% и разместятся на площади 887 тыс. га.

Учитывая, что масличные считаются высокорентабельными культурами, в последнее время в регионе им уделяется особое внимание. К примеру, в Карабалыкском районе их посевы за последние три года увеличились вдвое и достигли 80 тыс. га.

«Увеличение площадей возделывания масличных культур в районе стало серьезным стимулом для развития перерабатывающей отрасли. Рост сырьевой базы напрямую повлек за собой реализацию новых инвестиционных проектов. Два из них крупные – это строительство завода по производству комбикормов мощностью 108 тысяч тонн продукции в год стоимос­тью 1,5 миллиарда тенге и завода по производству растительного масла мощностью 500 тонн в сутки стоимостью 3,8 миллиарда тенге. Вместе с третьим заводом – по производству кормовой муки мощностью 500 тонн в сутки стоимостью 2,1 миллиарда тенге – они будут введены в эксплуатацию уже в этом году», – рассказал аким Карабалыкского района Руслан Халыков.

#сельское хозяйство #кукуруза #урожай #масленичные

Каратэ высшей пробы
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Казахстан экспортирует сельхозпродукцию в 72 страны мира
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
МСХ запустило льготное кредитование животноводства
Доля переработки сельхозпродукции в Казахстане достигнет 70…

