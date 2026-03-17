В настоящее время завершается строительство прудов для доведения рыбы до товарного веса

Фото: пресс-служба МСХ

В Махамбетском районе крестьянским хозяйством «А-Дана» введен в эксплуатацию современный рыбоводческий комплекс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Предприятие ориентировано на разведение рыбы. Проектная мощность составляет до 130 тонн товарной рыбы в год либо до 15 млн штук молоди осетровых, что делает его одним из значимых объектов аквакультуры в регионе.

Комплекс оснащен современным технологическим оборудованием: установлены 28 бассейнов объемом по 30 куб.м. каждый, 400 инкубационных лотков, биофильтры, а также механические и озоновые системы очистки воды. Для обеспечения качества и сохранности продукции предусмотрены холодильные камеры.

В настоящее время завершается строительство прудов для доведения рыбы до товарного веса. Возведено здание установки замкнутого водоснабжения площадью 4000 кв. м., что позволит обеспечить полный цикл выращивания рыбы с контролем всех технологических параметров.

Запуск комплекса станет важным шагом в развитии рыбного хозяйства Атырауской области, позволит увеличить объемы отечественного производства и внесет вклад в сохранение и воспроизводство ценных видов рыб, в том числе осетровых.