Рыбоводческий комплекс мощностью 130 тонн рыбы в год запустили в Атырауской области

Сельское хозяйство
50
Дана Аменова
специальный корреспондент

В настоящее время завершается строительство прудов для доведения рыбы до товарного веса

Фото: пресс-служба МСХ

В Махамбетском районе крестьянским хозяйством «А-Дана» введен в эксплуатацию современный рыбоводческий комплекс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Предприятие ориентировано на разведение рыбы. Проектная мощность составляет до 130 тонн товарной рыбы в год либо до 15 млн штук молоди осетровых, что делает его одним из значимых объектов аквакультуры в регионе.

Комплекс оснащен современным технологическим оборудованием: установлены 28 бассейнов объемом по 30 куб.м. каждый, 400 инкубационных лотков, биофильтры, а также механические и озоновые системы очистки воды. Для обеспечения качества и сохранности продукции предусмотрены холодильные камеры.

В настоящее время завершается строительство прудов для доведения рыбы до товарного веса. Возведено здание установки замкнутого водоснабжения площадью 4000 кв. м., что позволит обеспечить полный цикл выращивания рыбы с контролем всех технологических параметров.

Запуск комплекса станет важным шагом в развитии рыбного хозяйства Атырауской области, позволит увеличить объемы отечественного производства и внесет вклад в сохранение и воспроизводство ценных видов рыб, в том числе осетровых.

 

#Атырауская область #комплекс #запуск #МСХ #рыба

Популярное

Все
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Декаду открыли новосельем
Военнослужащие всегда придут на помощь
Экзамен в Италии сдан на отлично
Золотой график побед
Безграничная сила женщины
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
«Бриллиантовые» сердца
На турецком помосте
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Сокращают дефицит пастбищ
Серебряный марафон в Номи
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Ставка на рентабельность
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Ставка на рентабельность
Сокращают дефицит пастбищ
Казахстан экспортирует сельхозпродукцию в 72 страны мира
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]