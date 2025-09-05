Накануне очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта­ Токаева народу Казахстана состоя­лось расширенное собрание фракции партии «Amanat» с участием Премьер-министра и членов Правительства. Депутаты заслушали информацию о ходе реализации предыдущих посланий и Предвыборной программы Президента «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

Открывая мероприятие, Спикер Мажилиса, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов подчеркнул, что каждое Послание – это стратегическое видение развития страны и системные ответы на самые насущные запросы граждан.

– Послания Главы государства, Предвыборная программа Президента – это ключевые документы. А их качественное исполнение – основа доверия общества к власти. Люди хотят видеть реальные изменения здесь и сейчас. И наша общая задача – как законодателей, так и Правительства – исполнять поручения качественно и в срок. Поэтому мы не случайно ввели такую практику – в начале каждого политического сезона сверять часы с Правительством, проводить ревизию того, что уже сделано и на что надо обратить первоочередное внимание, – сказал Ерлан Кошанов.

Далее Премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о проделанной Правительством работе по реализации посланий и Предвыборной программы Президента.

Так, за прошлый год введено в эксплуа­тацию 45 проектов с участием иностранного капитала на сумму 1,3 млрд долларов. В целом общенациональный пул включает свыше 1,1 тыс. проектов на сумму около 144 млрд долларов. Рост промышленного производства с начала года превысил прошлогодний показатель на 6,9%. В текущем году планируется запуск 190 новых предприятий обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге с созданием свыше 20 тыс. рабочих мест.

Глава Правительства отдельно остановился на национальном проекте «Келешек мектептері», в рамках которого построено 160 школ на 310 тыс. мест. По линии нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионах введено в эксплуатацию 540 медицинских объектов, они охватят порядка 1 млн сельских жителей. Это наглядные результаты политики Президента по повышению социального благополучия населения.

По программе «Тариф в обмен на инвестиции» за два года привлечено свыше 600 млрд тенге на ремонт более 12 тыс. км инженерных сетей, что позволило снизить их износ на 6,2%. В транс­портной сфере в текущем году дорожными работами охвачено 13 тыс. км, в железнодорожной отрасли завершается строительство вторых путей участка Достык – Мойынты.

В области цифровизации отмечен рост экспорта IT-услуг – с 30 млн долларов в 2021 году до 700 млн долларов в 2024 году.

Правительством одобрен и уже внесен в Парламент Прогноз социально-экономического развития и проект республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период. При базовом сценарии реальный среднегодовой рост экономики в ближайшие три года составит 5,3%.

Олжас Бектенов добавил, что Правительство активно работает над реализацией президентской инициативы «Таза Қазақстан» и концепции «Закон и Порядок».

– Благодаря курсу Главы государства экономика нашей страны демонстрирует устойчивый рост. Сохранена положительная тенденция в приоритетной для нас обрабатывающей промышленности. В горнодобывающей отрасли мы видим новые точки роста в освоении редких и редкоземельных металлов. Мы в тесном сотрудничестве с Парламентом продолжим работать над выполнением всех поставленных задач. Наша общая цель – обеспечение дальнейшего стабильного развития, – сказал он.

Премьер-министр и члены Правительства также ответили на вопросы депутатов фракции. Речь шла о мерах по развитию экономики, поддержке бизнеса, сельского хозяйства, производства, повышению доходов граждан, улучшению социальной политики, решению конкретных вопросов инфраструктурного развития регионов и многим другим темам.

Подводя итоги собрания, Ерлан Кошанов подчеркнул, что все поручения Главы государства, озвученные в посланиях и Предвыборной программе системно реализуются, обеспечивая устойчивое развитие страны и рост благосостояния народа. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Правительством и акимами обеспечен рост экономики, все социальные обязательства государства выполняются, комплексно решаются инфраструктурные вопросы.

Вместе с тем Спикер Мажилиса обозначил ряд направлений, требующих усиления внимания со стороны Правительства. В частности, следует обеспечить стабильное финансирование партийного проекта «Ауыл аманаты», направленного на повышение доходов сельчан и ускорить открытие центров «Агросауат» для обучения земледелию, птицеводству и животноводству. Он напомнил, что Глава государства в прошлогоднем Послании поддержал данный проект и поручил масштабировать его по всей стране, но вопрос затянулся.

Также председатель партии обратил внимание на необходимость активизации работы по снижению уровня безработицы и завершению реформы жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, он предложил расширить партийный пилотный проект по комплексному развитию сельских территорий Baquatty audan, который уже показал результативность в Целиноградском районе Акмолинской области.

Ерлан Кошанов отметил, что подобные встречи дают реальный результат, ведь депутаты, регулярно бывая в регионах, хорошо знают насущные проблемы людей и могут напрямую донести их до Правительства. Это практическая реализация принципа «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». В ходе недавних летних поездок народные избранники посетили 900 населенных пунктов и провели около 2 000 встреч с гражданами. Сейчас все поступившие предложения систематизируются, чтобы найти по ним решения совместно с госорганами.

– Слаженная работа Правительства и Парламента – основа эффективной государственной политики. Потому что у нас одна цель – это процветание страны, улучшение качества жизни народа. Для этого поручения Президента, отраженные в его Предвыборной программе и посланиях должны выполняться свое­временно. Только действуя сообща, мы добьемся конкретных результатов, – резюмировал председатель партии.