Центр оказания спецсоцуслуг оштрафовали в Карагандинской области

Центр оказания специальных социальных услуг города Сарани оштрафовали на 396 750 тенге, передает, корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли РК.

Фото: пресс-службы Минторговли РК

Территориальный департамент комитета технического регулирования и метрологии оштрафовал соцучреждение за применение неповеренных средств измерений: гигрометры психрометрические, манометры показывающие, термометры технические, ростомеры и медицинские термометры.

Результаты этих приборов не обеспечивают достоверность измерений и могут привести к неправильному диагностированию состояния здоровья и лечению человека.

Однако в центре оказания ССУ Сарани они использовались при первичной медицинской помощи и в хозяйственной службе.

А применяемый здесь ростомер не был внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

Помимо штрафа в адрес учреждения вынесено частное представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям.