Центр оказания спецсоцуслуг оштрафовали в Карагандинской области

Культура и общество
89
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Центр оказания специальных социальных услуг города Сарани оштрафовали на 396 750 тенге, передает, корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли РК. 

Фото: пресс-службы Минторговли РК

Территориальный департамент комитета технического регулирования и метрологии оштрафовал соцучреждение за применение неповеренных средств измерений: гигрометры психрометрические, манометры показывающие, термометры технические, ростомеры и медицинские термометры.

Результаты этих приборов не обеспечивают достоверность измерений и могут привести к неправильному диагностированию состояния здоровья и лечению человека. 

Однако в центре оказания ССУ Сарани они использовались при первичной медицинской помощи и в хозяйственной службе. 

А применяемый здесь ростомер не был внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

Помимо штрафа в адрес учреждения вынесено частное представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям.

 

#проверка #штраф #МТИ #приборы

Популярное

Все
У мавзолея Алаша-хана
Игры с прямыми конкурентами
В Атырауской области четыре аварийных и 11 трехсменных школ
Наши девушки в финале!
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Работа над ошибками
А «безналом» – лучше!
Символ свободы
«Дорожная карта» экономического и политического будущего
Немного денег – и вы бизнесмен?
Когда сапожник без сапог
От преподавания к исследованию
Гемблинг без рекламы, или Как излечить казахстанцев от игромании
Казахстанские шахматистки завоевали "серебро" командного чемпионата мира
"Облегченную" на 15 млн бюджетных тенге версию газопровода построили в Шымкенте
Индивидуальные помощники могут появиться у школьников с инвалидностью в Казахстане
Задачи выполнены
Проезжайте, путь открыт!
10-летний школьник пытался покончить с собой в Алматинской области
О дремлющих долге и совести
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Креатив нынче в цене
Мусор-самозванец
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
С толстой сумкой на ремне
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Необходима энергетическая стабильность
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Нота протеста
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции

Читайте также

Свыше 50 млн тенге конфисковали у обнальщика в Астане
Как в Астане будут бороться с пробками, рассказал Касымбек
Сотрудники спецЦОНа в Кокшетау нелегально зарегистрировали …
Почти 20 тысяч работников в Казахстане не получали вовремя …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]