В церемонии открытия современного духовно-культурного объекта в Казалинском районе приняли участие аким региона Нурлыбек Налибаев, а также депутаты Сената и Мажилиса

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

В универсальном учреждении размещены районные архив, библиотека, историко-краеведческий музей, Молодежный ресурсный центр, филиал АНК, Дом матерей, ветеранский, женский и общественный советы, Дворец бракосочетания, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Строительство двухэтажного здания общей площадью более 1800 кв. м обошлось около в 1,7 млрд. тенге. Центр станет важным объектом, способствующим духовному развитию жителей района, популяризации национальных культурных ценностей, обычаев и традиций и сохранению историко-культурного наследия.

Отметим, такие типовые центры духовности построены во всех семи районах области. Суть концепции заключается в том, чтобы в одном месте сосредоточить все учреждения, оказывающие различные услуги, оптимизировать административные расходы и сэкономить бюджетные средства.