Цену форвардного закупа пшеницы 4-5 классов объявят на следующей неделе

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На оперштабе по уборочной кампании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели вопросы обеспечения аграриев всем необходимым для бесперебойной уборки урожая,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря хорошей погоде в основных зерносеющих регионах в Казахстане по состоянию на 27 сентября уже убрано почти 13 млн га полей, или 75%. Полностью уборку зерновых планируют завершить до конца октября. Впереди – уборка масличных культур.

Отгрузка удешевленного дизтоплива, сжиженного газа для сушильных комплексов и цены на ячмень и пшеницу 4 класса – основной спектр рассмотренных на заседании оперштаба вопросов. 

Как озвучил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, на 27 сентября на элеваторы поступило 3,376 млн тонн зерна, из них 2,476 млн тонн – пшеницы. Из общего объема пшеницы 1,4 млн тонн - зерно 3 класса (56,2%), 701,4 тыс. тонн – 4 класса (28,3%), 263,1 тыс. тонн – 5 класса (10,6%). Почти 95% поступившего ячменя – зерно 2 класса.

Учитывая перспективы увеличения сбора пшеницы 4-5 классов, фермеры просят озвучить цену форвардного закупа на это зерно как можно раньше. Серик Жумангарин поручил Продкорпорации объявить цену форвардного закупа на следующей неделе. 

В основные зерносеющие регионы начались поставки удешевленного сжиженного газа для работы зерносушильных комплексов. Отгрузка дизтоплива на уборку и сушку зерна идет в соответствии с планами поставок.

Отдельно рассмотрели ход отгрузки минеральных удобрений, необходимых для внесения в почву осенью. При общем плане выполнения в 84% есть регионы, где отгрузка идет низкими темпами. Вице-премьер дал поручения ускорить процесс, чтобы фермеры успели внести удобрения в положенные сроки. 

#Правительство #сельское хозяйство #зерновые

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