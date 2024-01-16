Цифровую платформу энергетики создадут для мониторинга отрасли в РК

Энергетика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Нововведение позволит анализировать отрасль для выработки соответствующих мер 

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство энергетики РК разработало отдельный отраслевой закон «О теплоэнергетике», нацеленный на усиление контрольных функций в данной сфере. Об этом сообщил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на заседании правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

В частности, законопроектом исключается из предпринимательского кодекса порядок проведения контроля в сфере электро- и теплоэнергетики. Контрольные функции в тепловых сетях (в рамках систем централизованного теплоснабжения общего пользования) переходят от местных исполнительных органов в комитет атомного и энергетического надзора и контроля.

Планируется, что мониторинг и контроль за всей отраслью будет осуществляться путем создания цифровой платформы энергетики.

«Это позволит осуществлять консолидированный сбор информации и анализ отрасли с целью выработки необходимых мер для дальнейшего развития. Проект устанавливает четкие и исчерпывающие полные принципы тарифного регулирования, и критерии, которым должны соответствовать регулируемые тарифы на тепловую энергию, а именно совершенствование тарифной методологии, обеспечение экономически обоснованного тарифа, возможность привлечения инвестиций», – отметил министр.

Законопроект введет механизм прямой бюджетной поддержки уязвимых слоев населения при изменении тарифов на тепловую энергию к экономически обоснованному уровню, а также внедрит схему определения стратегического инвестора по строительству новых станций.

Для обеспечения поддержки крупных энергоемких промышленных проектов законопроектом предусмотрено применение инвесттарифа, направленного на реализацию электроэнергии от единого закупщика по предельным тарифам энергопроизводящих организаций, к шинам которых подключены промышленные объекты.

Отмечается, что для дальнейшего усовершенствования механизма единого закупщика и балансирующего рынка электрической энергии предусмотрены поправки по пересмотру приоритетного отбора генерации.

Также законопроект предполагает перераспределение компетенций и ответственности за политику в области теплоэнергетики. За министерством энергетики будет закреплена функция по руководству в сфере производства и транспортировки тепловой энергии.

Предполагается, что реализация данных инициатив позволит обеспечить стабильную работу энергосистемы для надежного энергоснабжения населения и экономики, а также создать задел для опережающего развития энергетики, добавил министр.

Ранее председатель общественного совета АО «Самрук-Қазына» Болат Жамишев сетовал на отсуствие четкого плана и инвестиционной стратегии в сфере энергетики для общественности.

#развитие #инвестиции #энергетика #платформа #стратегия

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