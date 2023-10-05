Зачем нужна стране АЭС, должны объяснить энергетики – Болат Жамишев

Председатель общественного совета АО «Самрук-Қазына» Болат Жамишев на сегодняшнем заседании, посвященном подготовке объектов теплоснабжения, сетей и электроэнергетической инфраструктуры республики к осенне-зимнему периоду, порекомендовал энергетикам проводить разъяснительные беседы с населением по вопросу целесообразности строительства АЭС в Казахстане

Фото: пресс-служба "Самрук-Казына"

В ходе общественного совета участники интересовались о планах компании по повышению надежности энергетического оборудования, о мерах по обеспечению необходимой сетевой инфраструктуры для масштабного вовлечения в энергобаланс возобновляемых источников энергии, и другие вопросы о деятельности АО «KEGOC».

Резюмируя итоги прошедшего заседания совета, Жамишев посетовал на отсуствие четкого плана и инвестиционной стратегии в сфере энергетики для общественности.

Он убежден, что такой план нужно предоставить в свете предстоящего референдума по вопросу строительства АЭС.

«Население сможет понять, зачем эта станция нужна нашей стране, а она нужна, но, если этого не объяснять профессионально, кроме тех рисков, о которых все говорят. Без понимания того, для чего эта станция нужна, что она обеспечивает, что будет без ее ввода – какие проблемы останутся нерешенными, я думаю, что сложно будет населению высказать свое мнение на референдуме. А это сможете сделать вы, потому что это ваша профессиональная обязанность», – обратился он к руководству фонда.

Напомним, для выявления отношения местного населения по строительству АЭС в Алматинской области, акимат региона инициировал публичные обсуждения по данному вопросу, в ходе которых эколог Мэлс Елеусизов высказал мнение, что строительство АЭС грозит обернуться гибелью Балхаша.