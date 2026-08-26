Восемь кандитатов в депутаты Курултая назвали в ОСДП

Партия подтверждает готовность продолжать отстаивать интересы граждан Казахстана на площадке Курултая
По итогам заседания Президиума ОСДП список кандидатов, которые будут представлять партию в Курултае Республики Казахстан, был единогласно поддержан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии
В состав Курултая от ОСДП войдут восемь кандидатов:
- Асхат Рахимжанов - председатель ОСДП, депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, Вице-президент международного Социалистического интернационала
- Максут Насибулов – руководитель Центрального аппарата ОСДП
- Нурайнаш Камалова – председатель Атырауского областного филиала ОСДП
- Лариса Ли – руководитель проекта «PANA»
- Аслан Кульмагамбетов - аналитик Столичного филиала ОСДП по вопросам экологической политики
- Арман Ақылбай – директор Департамента по работе с персоналом Министерства юстиции РК
- Наурыз Сайлаубай – руководитель молодежного крыла ОСДП, депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва
- Ажар Сагандыкова – депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, руководитель Женского крыла ОСДП
Партия подтверждает готовность продолжать отстаивать интересы граждан Казахстана на площадке Курултая, последовательно работая над реализацией социально-демократической повестки.