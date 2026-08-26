В «Ак жоле» распределили 8 мандатов депутата Курултая

Партии

Напомним, Демократическая партия Казахстана «Ак жол» получила 478 083 голосов избирателей (5,21%) и 8 мандатов.

Фото: пресс-служба партии

Президиум Политического совета Демократической партии «Ак жол» распределил 8 полученных мандатов депутата Курултая согласно итогам выборов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации

  1. 1. Ахметжаев Даурен Хайруллаевич
  2. 2. Бибаев Бактыбек Сальбекович
  3. 3. Еспаева Дания Мадиевна
  4. 4. Кожахметов Асылхан Тулеббергенович
  5. 5. Ли Юрий Виссарионович
  6. 6. Нуралдинов Олжас Ельтаевич
  7. 7. Шынасилова Мейраш
  8. 8. Юсупов Ермеккали Тулепкалиевич

Напомним, Демократическая партия Казахстана «Ак жол» получила 478 083 голосов избирателей (5,21%) и 8 мандатов.

#Ак жол #партия #мандаты

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