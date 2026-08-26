В «Ак жоле» распределили 8 мандатов депутата Курултая

Напомним, Демократическая партия Казахстана «Ак жол» получила 478 083 голосов избирателей (5,21%) и 8 мандатов.
Президиум Политического совета Демократической партии «Ак жол» распределил 8 полученных мандатов депутата Курултая согласно итогам выборов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации
- 1. Ахметжаев Даурен Хайруллаевич
- 2. Бибаев Бактыбек Сальбекович
- 3. Еспаева Дания Мадиевна
- 4. Кожахметов Асылхан Тулеббергенович
- 5. Ли Юрий Виссарионович
- 6. Нуралдинов Олжас Ельтаевич
- 7. Шынасилова Мейраш
- 8. Юсупов Ермеккали Тулепкалиевич
Напомним, Демократическая партия Казахстана «Ак жол» получила 478 083 голосов избирателей (5,21%) и 8 мандатов.