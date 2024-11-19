Турару Рыскулову посвящается

В Туркестане прошла международная конференция, посвященная 130-летию Турара Рыскулова. Вниманию участников конференции, а среди них гости из Турции, Узбекистана, Монголии, известные ученые, историки и исследователи жизни и творчества Турара Рыскулова, представили выставку – на стендах разместили фотографии и документы из архивов.

фото пресс-службы облакимата

Модератор конференции академик и депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали обратил внимание аудитории на многогранность личности Рыскулова, который еще в начале XX века продвигал идею Туркестана и посвятил свою жизнь единству тюркского мира.

Советник Президента РК Малик Отарбаев передал приветствие участникам конференции от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

О масштабе личности государственного и общественного деятеля, выдающегося борца за единство тюркских народов Турара Рыскулова в своих выступлениях говорили Верховный муфтий Наурызбай кажы Таган­улы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Казахстане Баярху Дорж, председатель Всемирной ассоциации казахов Зауытбек Турысбеков, генеральный консул Турецкой Республики в Туркестане Илкер Пак, ректор МКТУ имени Х. А. Ясауи Жанар Темирбекова.

– Турар Рыскулов честно служил своему народу и стал примером патриотизма и преданности, – отметил заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев. – Он был лидером национально-освободительного движения тюркских народов, выдающимся общественным деятелем, ученым, публицистом и дипломатом. Верю, что конференция о политическом, духовном и историческом наследии Турара Рыскулова станет важной основой для продолжения дела братства, начатого такими великими личностями более ста лет назад.

Генеральный директор ТОО " Қазақ газеттері", академик Дихан Қамзабекұлы в своём докладе "Тұрар және Алаш байланысы" остановился на теме вклада Рыскулова в развитие казахской газеты "Еңбекші қазақ".

Мероприятие продолжилось панельной сессией, на которой ученые и исследователи представили доклады о трудовом пути Турара Рыскулова. В рамках конференции гости также посадили дерево в честь юбилея. Памятные мероприятия продолжились в Тюлькубасском районе, в котором Турар Рыскулов не единожды бывал.

Дело в том, что в ауле Салык родился отец Рыскулова, там жили его двоюродный дядя и много братьев и сестер. Так что тюлькубасцы по праву считают его своим земляком. Первый раз на родину отца Турар Рыскулов приезжал еще в молодости, после окончания сельскохозяйственной школы, перед тем как отправиться на учебу в Россию.

Второй приезд был связан непосредственно с профессиональной деятельностью. Руководителя Комитета содействия строительству Турксиба при Совете Народных Комиссаров РСФСР, а эту должность Рыскулов занимал с 1927 по 1930 год, интересовало, как идут дела на железнодорожной магистрали. Он хорошо понимал, что «железка» имеет определяющее значение для экономического развития края. Местные жители долго называли ее дорогой Рыскулова.

Южане с особым пиететом относятся к жизни и деятельности Турара Рыскулова. И не только потому, что он является одним из первых организаторов крупнейших социально-экономических преобразований в среднеазиатских республиках бывшего Союза, был участником национально-освободительного восстания народов Центральной Азии 1916 года, сторонником объединения всех тюркских народов. Здесь также все знают, что именно ему принадлежит инициатива создания Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника – первого и старейшего в Казахстане. Это позволило сохранить уникальное горное место с удивительным природным пейзажем.

Конференция стала частью большой работы по популяризации наследия Турара Рыскулова. В Туркестанской области в его честь названы административный центр Тюлькубасского района, три школы и более 40 улиц в различных городах и районах региона. В селе Турара Рыскулова работает музей, посвященный его жизни и деятельности.