Турецкая семья отправилась на трейлере из Анкары в Астану

Иностранцы отправились в столицу, чтобы посетить Всемирные игры кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу»

Фото: instagram.com/oralarnereler/

Идиль Дуран и Бурак Дуран вместе с двухлетним сыном путешествуют в специально переоборудованном старом общественном транспорте почти девять месяцев.

Супруги, начавшие свой путь из столицы Турции Анкары, планируют проехать 5 400 километров. Перед тем, как они доберутся до Казахстана, на их пути встретятся живописные города Турции, Грузии, России, в том числе Татарстана.

Зарубежные гости часто делятся своими впечатлениями от поездки в соцсетях, где их активно поддерживают подписчики.

Путешественники проявляют большой интерес к соревнованиям, которые пройдут в рамках Всемирных игр кочевников.