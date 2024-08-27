Турецкая семья отправилась на трейлере из Анкары в Астану

Иностранцы отправились в столицу, чтобы посетить Всемирные игры кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу»
Идиль Дуран и Бурак Дуран вместе с двухлетним сыном путешествуют в специально переоборудованном старом общественном транспорте почти девять месяцев.
Супруги, начавшие свой путь из столицы Турции Анкары, планируют проехать 5 400 километров. Перед тем, как они доберутся до Казахстана, на их пути встретятся живописные города Турции, Грузии, России, в том числе Татарстана.
Зарубежные гости часто делятся своими впечатлениями от поездки в соцсетях, где их активно поддерживают подписчики.
Путешественники проявляют большой интерес к соревнованиям, которые пройдут в рамках Всемирных игр кочевников.
Напомним, один из крупных телеканалов Турции, Ülke TV, посетил Казахстан с целью ознакомления с туристическим потенциалом страны.
Также ранее мы рассказывали, что турецкий турист Мунир Акдениз путешествует по нашей стране на велосипеде больше трех месяцев. За время пребывания он успел побывать в Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Аксу и Астане.