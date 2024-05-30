Туркестану присвоят особый статус

Правительство
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Премьер Олжас Бектенов подписал постановление правительства о внесении на рассмотрение Мажилиса проекта Закона «Об особом статусе города Туркестан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: gov.kz

Законопроект разработан во исполнение поручения главы государства, данного в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область.

Документ определяет правовые условия для формирования, развития и функционирования Туркестана как духовно-культурного и исторического центра Казахстана, а также признания его общегосударственной значимости.

Принятие закона позволит сформировать эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне объекта всемирного наследия – мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Кроме того, будет обеспечено планирование научных археологических исследований и научно-реставрационных работ на территории самого мавзолея.

Законопроект также предусматривает сохранение и возрождение культурного наследия, развитие традиционного ремесленничества, развитие и продвижение города Туркестан как духовно-культурного, исторического и туристского центра.

Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и недопущения вокруг него посторонних элементов застройки, изменения сложившихся уличных сетей в зоне регулирования застройки не допускается строительство объектов высотой более 7 метров, а также несовместимых с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам.

В целом для сохранения объектов историко-культурного наследия города Туркестан для каждого из них предусматривается определение соответствующей охранной зоны. Наряду с этим должны составляться историко-архитектурные опорные планы и карты-схемы местности объектов историко-культурного наследия, включаемые в генеральный план города.

При этом запрещается ведение строительной, хозяйственной деятельности, создающей угрозу существованию исторических объектов на территории города. 

В целях сохранения для будущих поколений целостности, подлинности, ценности памятников археологии планируется создание соответствующего резервата. Охранная политика в отношении памятников, включенных в резерват, будет основана на постоянном инспектировании, опережающим уходе и использовании программ поддержки.

Олжас Бектенов также подписал постановление правительства о внесении на рассмотрение Мажилиса проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу придания особого статуса городу Туркестан».

Документ направлен на расширение компетенций уполномоченных органов, а также местных представительных и исполнительных органов для создания эффективной институциональной среды, которая позволит обеспечить развитие города Туркестана как духовно-культурного и исторического центра.

В рамках законопроекта предусматривается передача дополнительных компетенций по вопросам предоставления права землепользования, осуществления туристской деятельности, формирования резервата памятников археологии города Туркестана и другое.

Напомним, в 2021 году по итогам неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств принято решение о признании города Туркестан духовной столицей тюркского мира.

#Правительство #проект #Туркестан #статус

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