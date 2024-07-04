Турция выразила заинтересованность в транзите казахстанского газа

Министры энергетики Казахстана и Турции обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня Алмасадам Саткалиев провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактар, в рамках которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере энергетики.

Приветствуя турецких коллег, глава Минэнерго поблагодарил за интерес турецких компаний в развитии сотрудничества в нефтегазовых проектах.

«Для придания дополнительного импульса сотрудничеству в электроэнергетической отрасли, мы готовы к обсуждению и обмену опытом по развитию и внедрению передовых инновационных технологий и лучших мировых практик, в том числе по строительству высоковольтных линий электропередачи, применению систем накопления энергии для интеграции в возобновляемых источников энергии», - отметил Саткалиев.

На сегодня в Казахстане успешно работают немало турецких компаний, такие как ENKA, GATE Construction, Senimdi Kurylys, которые успешно реализовали крупные EPC контракты в нефтегазовой отрасли.

Турецкая сторона в свою очередь выразила заинтересованность в транзите казахстанского газа, а также в сотрудничестве в проектах по добыче и разведке энергоресурсов.

По итогам встречи стороны выразили готовность на установление взаимовыгодного и плодотворного взаимодействия в сфере энергетики в целом между Казахстаном и Турцией.