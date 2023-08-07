Творчество молодых

Литературная премия присуж­дается авторам в возрасте от 18 до 35 лет.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта, всего в оргкомитет поступили заявки от 53 претендентов. Из них 17 участников подали заявки в номинации «Детская литература», 9 – в номинации «Драматургия», 13 – в номинации «Поэзия», 14 – в номинации «Проза».

«Поддержка, мотивация и продвижение творчества молодых литераторов очень важны. Присуждаемая впервые премия была очень тепло принята творческой средой страны. В номинации «Детская литература» представлено больше сочинений, чем в других, а это говорит о том, что нам удалось достичь одну из основных наших целей. Поддержка, оказываемая сегодня молодым литераторам, несомненно, поможет в формировании больших писателей завт­ра», – отметил руководитель управления издательского дела и управления документацией Комитета по делам архивов МКС Алмаз Мырзахмет.

В настоящее время все произведения находятся на первом этапе экспертизы. Членам жюри произведения попали помеченными шифрами, имена авторов скрыты. Второй этап экспертизы запланирован на вторую половину августа.

Специальная литературная премия определит лучших в четырех основных номинациях. В каждой из них победителю присуждается премия в размере 4,1 млн тенге и звание «Лауреат Специальной литературной премии», а также диплом и нагрудный знак.