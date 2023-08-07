Творчество молодых

Свежий выпуск
38
Рустам Алмазов

Завершен прием заявок на первую в Казахстане Специальную литературную премию для молодых писателей и поэтов.

Литературная премия присуж­дается авторам в возрасте от 18 до 35 лет.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта, всего в оргкомитет поступили заявки от 53 претендентов. Из них 17 участников подали заявки в номинации «Детская литература», 9 – в номинации «Драматургия», 13 – в номинации «Поэзия», 14 – в номинации «Проза».

«Поддержка, мотивация и продвижение творчества молодых литераторов очень важны. Присуждаемая впервые премия была очень тепло принята творческой средой страны. В номинации «Детская литература» представлено больше сочинений, чем в других, а это говорит о том, что нам удалось достичь одну из основных наших целей. Поддержка, оказываемая сегодня молодым литераторам, несомненно, поможет в формировании больших писателей завт­ра», – отметил руководитель управления издательского дела и управления документацией Комитета по делам архивов МКС Алмаз Мырзахмет.

В настоящее время все произведения находятся на первом этапе экспертизы. Членам жюри произведения попали помеченными шифрами, имена авторов скрыты. Второй этап экспертизы запланирован на вторую половину августа.

Специальная литературная премия определит лучших в четырех основных номинациях. В каждой из них победителю присуждается премия в размере 4,1 млн тенге и звание «Лауреат Специальной литературной премии», а также диплом и нагрудный знак.

#творчество #писатели #заявки #поэты #литературная премия

Популярное

Все
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
СКВЕРная история
Отличный дебют!
Творчество молодых
Кому должен служить аким?
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

За буйки не заплывать!
От волокна до текстиля
Большая перемена
Отличников в селах прибавится

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]